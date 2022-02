Macron ser konkrete praktiske løsninger på Ukraine-krise

Under et besøg i Ukraine siger den franske præsident, at det kan tage måneder, men konflikt kan løses.

Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, siger tirsdag under et besøg i den ukrainske hovedstad, Kijev, at det nu er muligt at få skabt bevægelse i forhandlinger mellem Rusland og Ukraine. Macron siger, at Ruslands præsident, Vladimir Putin, har sagt til ham, at den russiske ledelse ikke ønsker at stå bag en eskalering af konflikten.

- Der er praktiske og konkrete løsninger, som kan afslutte spændingerne mellem øst og vest, siger den franske præsident ifølge AFP. Macron mener, at det kan tage måneder at få løst konflikten. Men han betoner, at både Rusland og Ukraine står ved Minsk-aftalen. Alle parter har sagt, at en våbenhvile og en plan for fred i Ukraine skal baseres på Minsk-aftalen fra 12. februar 2015. Den blev indgået mellem Rusland, Ukraine, Tyskland og Frankrig. I Ukraine udtrykker politiske ledere tirsdag håb om et snarligt topmøde mellem lederne af Rusland, Ukraine, Frankrig og Tyskland.

Rusland har opmarcheret over 100.000 soldater langs den ukrainske grænse. USA sagde i weekenden, at Rusland har placeret 70 procent af de soldater ved grænsen, som landet vil have brug for til et eventuelt angreb. Hvis Rusland fortsætter med at opruste i samme tempo, vil landet have opmarcheret omkring 150.000 soldater i midten af februar, vurderer USA.

I januar mødtes russiske topdiplomater med Nato og USA for at diskutere situationen. Det dæmpede dog ikke spændingerne. Rusland har længe krævet garantier for, at Ukraine aldrig bliver optaget i forsvarsalliancen Nato - et krav, som hidtil er blevet pure afvist. Rusland annekterede i 2014 med magt den ukrainske halvø Krim. At annektere vil sige at overtage og erobre et område og erklære det sit eget.

Siden da har USA og flere vestlige lande støttet Ukraine.

/ritzau/AFP