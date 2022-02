Det abnormt lange forhandlingsbord mellem Putin og Macron ved mandagens diplomatiske møde om Ukraine har vakt opsigt. Kreml siger, det lange bord var en coronaforanstaltning, mens andre mener, at det er Putins forsøg på at tydeliggøre den politiske kløft mellem Rusland og Europa.

Mandag aften mødtes den franske præsident, Emmanuel Macron, og Ruslands præsident, Vladimir Putin, i Moskva i et forsøg på at deeskalere den højspændte situation ved Ukraines grænse, hvor Rusland de seneste måneder har opmarcheret ca. 125.000 tungt bevæbnede tropper. I næsten fem timer talte de to statsledere i det russiske regeringskontor Kreml i forsøget på at lægge fundamentet for forhandlinger om en fredelig løsning på krisen. Med særdeles god afstand.

Trods situationens alvor har det vakt stor opsigt på internettet, at administrationen i Kreml havde placeret de to herrer ved hver sin ende af et skrækindjagende langt spisebord. Billedet af de to blev foreviget af det russiske fotobureau Sputnik, og der gik ikke mange timer, før de første såkaldte memes af situationen dukkede op.

Mange brugere joker med, at det var på grund af det fem meter lange bord, at forhandlingerne mellem Ruslands og Frankrigs præsidenter varede næsten 5 timer.

Andre mener, det rejser spørgsmålet om, hvorvidt Putin ønskede at manifestere den politiske kløft mellem Rusland og Europa over for en af de centrale skikkelser i Europas diplomatiske bestræbelser om at undgå en væbnet konflikt. Vladimir Putins pressesekretær, Dmitrij Peskov, afviser over for det russiske medie Podyom, at valget af det lange forhandlingsbord var politisk motiveret, men i stedet en nødvendighed grundet coronapandemien. »Det er udelukkende en epidemiologisk foranstaltning,«, siger Dmitrij Peskov til Podyom. Macron og hans rådgivere blev afkrævet flere negative pcr-test for at få lov til at sætte fod i Rusland. Under et møde mellem mellem Putin og den ungarske premierminister, Viktor Orbán, i sidste uge mødtes de to også ved det samme lange bord i Kreml.

Det er ikke første gang, at Vladimir Putin beskyldes for at intimidere andre statsledere. Episoden trækker tankerne tilbage til et omtalt møde mellem den daværende tyske forbundskansler Angela Merkel og Vladimir Putin i 2007, hvor de to mødtes i Putins private residens i Sotji for at diskutere energiforsyningen mellem Rusland og Europa. Midt under et efterfølgende pressemøde blev Putins store labrador, Koni, pludselig lukket ind i lokalet for rullende kameraer. Merkel, der blev bidt af en hund som ung, sad som forstenet i stolen og var synligt utilpas, mens Putin storsmilende og med spredte ben forsikrede, at hunden »nok skulle opføre sig ordenligt«. Angela Merkel svarede køligt tilbage: »Den spiser tilsyneladende ikke journalister alligevel,« med en subtil henvisning til en række likvideringer af Putin-kritiske journalister i landet.

Angela Merkel blev bidt af en hund som ung og det er offentlig kendt, at hun er bange for hunde. Hun var synligt utilpas, da Putins store labrador pludselig blev lukket ind til et pressemøde i Putins private residens i 2007. Arkivfoto: Mikhail Metzel/AP Photo

Tyske diplomater var dengang rasende over episoden og mente, at seancen var iscenesat med det formål at intimidere Angela Merkel ved at udnytte hendes velkendte angst for hunde. Dette har Vladimir Putin senere afvist i et interview med den tyske avis Bild i 2016. Som ventet producerede topmødet mellem Vladimir Putin og Emmanuel Macron ikke noget gennembrud i Ukraine-krisen, men ved et fælles pressemøde efter de to præsidenters møde mandag sagde Vladimir Putin, at nogle af Macrons idéer vedrørende sikkerheden i Europa er realistiske. Putin anså således nogle af Macrons »forslag og idéer« som »mulige i forhold til at danne et grundlag for vores videre færd« og forsikrede, at Rusland vil gøre alt for at finde en fredelig løsning på krisen i Ukraine.

Ifølge Putin mangler Rusland dog stadig at få nogle ordentlige svar fra Vesten og Nato omkring de sikkerhedskrav, som landet har fremsat, bl.a. en lovning om ikke at optage Ukraine i Nato. Tirsdag fortsætter Emmanuel Macron sin diplomatiske rundtur for at få nedtrappet spændingerne om Ukraine med et besøg i Kiev med Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskij, hvorefter han taler i telefon med Putin. Derpå rejser han videre til Berlin for at mødes med Tysklands forbundskansler, Olaf Scholz.