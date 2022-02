Uden noget egentligt gennembrud, men med beskedne løfter, satte Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, tirsdag kurs mod Berlin efter sine to dages samtaler med først præsident Vladimir Putin i Moskva og siden Ukraines præsident Volodymyr Zelenskij.

På et pressemøde i Kiev fastslog Macron, at det vil være naivt at undervurdere spændingerne fra en massiv russisk troppeopbygning ved Ukraines grænser. Men han lagde vægt på, at han trods alt registrerede fr