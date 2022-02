Kreml afviser ikke møde mellem Putin og Ukraines leder

Kreml afviser ikke et forslag om et muligt møde mellem den russiske præsident, Vladimir Putin og hans ukrainske modpart, Volodimir Zelenskij.

Udtalelsen kommer efter den franske præsident, Emmanuel Macron, mandag havde et langt møde med Putin i Moskva om krisen.

I en kommentar til sine møder med Putin siger Macron tirsdag, at drøftelserne i Moskva har bidraget til, at en yderligere optrapning af sikkerhedskrisen i Ukraine er blevet undgået.

Den franske leder siger videre, at han ikke et øjeblik havde forestillet sig, at Putin var parat til at komme med nogen gestus på deres møde.

- Det jeg opnåede var, at der ikke skete nogen eskalering af konflikten, siger Macron.