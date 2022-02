Tysklands imposante Bundeskanzleramt ligger lige bag Berlins hovedbanegård, og de seneste dage har de to steder i hvert fald haft travlheden og de mange udenlandske gæster til fælles.

Den tyske kansler Olaf Scholz er blevet hårdt kritiseret for at sidde og hænge på perronen i det diplomatiske spil om en løsning på Ukraine-konflikten, men med en hektisk indsats gør han nu sit for at revanchere sig.