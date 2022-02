Han noterer sig, at de to præsidenter var dus, og at de talte en smule engelsk sammen.

Det er usædvanligt, når Putin holder møde med fremmede statsledere, og det peger i retning af anerkendelse af Macron og den franske præsidents synspunkter.

På omtrent samme tidspunkt holdt den amerikanske præsident Joe Biden og den tyske forbundskansler Olaf Scholz møde.

Her fra var beskeden, at man ville lukke for gasledningen Nord Stream 2 - og dermed blokere for russisk gaseksport - hvis Putin invaderer Rusland.

- På den måde har de også gjort et forsøg på at tage spændingen ud af situationen.

- Og selv om det umiddelbart peger i en anden retning end Macron, så kan det jo være, at sanktionerne er med til at presse Putin til at give indrømmelser, selv om de er uklare, siger Flemming Splidsboel Hansen.