USA og EU giver løfte om at sikre gasforsyninger

USA og EU har mandag givet et løfte om at sikre forsyningen af gas i tilfælde af, at krisen om Ukraine fører til, at gassen fra Rusland til Europa afbrydes.

Parterne er bekymret for, at det vil ske, hvis Rusland skulle sende soldater ind over Ukraines grænser.

- Vi arbejder lige nu for at sikre Europas energiforsyninger mod et forsyningschok. Det siger USA’s udenrigsminister, Antony Blinken, på et pressemøde i Washington.