Biden: Hvis Rusland angriber Ukraine så lukker Nord Stream 2

Hvis Rusland invaderer Ukraine, vil der ikke længere være en gasledning Nord Stream 2. Den lukker.

Det siger USA’s præsident, Joe Biden, efter han mandag har holdt et møde med Tysklands forbundskansler, Olaf Scholz, i Washington.

Nord Stream 2 er den gasledning, der for nylig er færdigbygget.

Den løber fra det vestlige Rusland til Nordtyskland via farvandet ud for Bornholm. Den har endnu ikke fået tilladelse til at transportere gas.