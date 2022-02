Scholz afviser kritik af Tysklands rolle i Ukraine-strid

Mødet mellem de to ledere finder sted, efter at Scholz gennem flere uger er blevet hårdt kritiseret for at holde lav profil i forhold til Ukraine-spørgsmålet.

Tysklands forbundskansler, Olaf Scholz, mødes mandag med den amerikanske præsident Joe Biden i USA’s forbundshovedstad, Washington D.C., for at tale om Ukrainekrisen og Ruslands krav til de vestlige lande.

Den tyske regeringschef er ikke mindst blevet kritiseret for at have tøvet med udmeldinger om den tysk-russiske gasledning Nord Stream 2 i forbindelse med Ukraine-konflikten.

Medlemmer af den tyske regering er kommet med modstridende udmeldinger om, hvorvidt den endnu ikke operative russisk-tyske gasrørsledning vil blive stoppet, hvis Rusland optrapper konflikten med nabolandet.

I et interview med tv-stationen ARD kort før sin afrejse til Washington afviste Scholz påstande om, at Tyskland under hans ledelse nu er Natos svageste led.