Perus premierminister træder tilbage efter kun fire dage

Afgangen kommer, efter at 63-årige Héctor Valer er blevet beskyldt for vold mod sin hustru og datter.

Castillo sidder i spidsen for den tredje regering på blot seks måneder. Hans seneste mangler stadig at blive godkendt gennem en kongresafstemning.

Det britiske medie The Guardian skriver, at der allerede, få timer efter at Héctor Valer blev udpeget som premierminister, dukkede politirapporter op om ham.

I rapporterne, der er fra 2016, beskylder hans datter og nu afdøde hustru ham for vold.

Hans datter har blandt andet sagt, at han skulle have slået og sparket hende ”i ansigtet og andre dele af kroppen”.