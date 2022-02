Elyas Nawandish kunne huske, at han havde hørt om Albanien i skolen. Men da den 29-årige afghaner fik at vide, at det var her, han skulle hen, var han alligevel nødt til at google landet for at genopfriske, hvor det ligger.

På det tidspunkt stod han allerede midt i kaosset i Kabuls lufthavn og havde ikke tid til at tænke meget over det. Taliban havde netop indtaget den afghanske hovedstad, og tusinder forsøgte desperat at komme væk, så Elyas Nawand