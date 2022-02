Putin og Xi mødes til vinter-OL og gør front mod USA og Vesten

Det står dermed klart, at de to ledere vil bruge åbningen af vinter-OL til klare politiske manifestationer over for USA og dets allierede.

Det siger de i en fælles udenrigspolitisk erklæring, efter at Putin fredag er landet i Kina. Her deltager han i åbningen af vinter-OL i Beijing.

I erklæringen opfordrer de to ledere Nato til at stoppe med at optage flere lande som medlemmer. Det er et af Putins nøglekrav til USA og Nato, at Ukraine aldrig bliver medlem af Nato.

De tager afstand fra USA’s og Nato’s ”ideologiserede koldkrigs-tilgange”. USA beskyldes for at ville sikre sig et strategisk overherredømme rundt om i verden, blandt andet med avancerede raketsystemer.

Samtidig forsikrer den russiske regering i erklæringen, at den fuldt ud støtter Kinas modstand over for et selvstændigt Taiwan.