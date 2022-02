Putin hylder under OL-besøg et forhold til Kina uden fortilfælde

Præsident Vladimir Putin, der er mødt op til vinter-OL i Beijing, hylder de tætte forbindelser til Kina, der er ”uden fortilfælde”, og han har forberedt en aftale om at levere ti milliarder kubikmeter naturgas til den store nabo i øst.

Putin mødte ved ankomsten sin kinesiske kollega, Xi Jinping.

Her sagde han ved starten af sit besøg, at forholdet mellem Rusland og Kina er ”uden fortilfælde og et eksempel på et forhold båret af værdighed”, skriver AFP.