Hvis man vil forstå, hvorfor den russiske præsident, Vladimir Putin, er blevet så besat af Ukraine, at mange nu frygter, han vil besætte landet, kommer man ikke uden om en vikingeslægt fra det høje nord og en blodtørstig kosak med fornavnet Bohdan.

Gennem det meste af 20 år har Putins Kreml søgt at genetablere sin indflydelse over nabolandet, som med ca. 42 mio. indbyggere og et areal på størrelse med Frankrig er en afgørende strategisk brik i Moskv