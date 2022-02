General i USA: Afdød IS-leder fik mulighed for at overgive sig

Den afdøde leder af Islamisk Stat, Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi, fik muligheden for at overgive sig.

Da de amerikanske tropper kom tættere på al-Qurashi, valgte han med Bidens ord at handle som en ”desperat kujon” ved at sprænge sig selv og sin familie omkring sig i luften med en bombe.

- Han dræbte sig selv og sin nære familie uden at kæmpe, selv om vi forsøgte at få ham til at overgive sig og tilbød ham en måde at overleve på, siger generalen.

Ifølge USA peger alt på, at det er al-Qurashi, der med bomben har skylden for de døde civile.

Al-Qurashi har været leder for den militante islamistiske bevægelse Islamisk Stat siden 2019. Her tog han over efter Abu Bakr al-Baghdadi, som døde under lignende omstændigheder i 2019.

Den amerikanske militæraktion fandt sted natten til torsdag. Biden mener, at den sender et stærkt signal.

- Nattens operation fjernede en stor terroristisk leder fra slagmarken og sendte en stærk besked til terrorister rundt i verden: Vi vil komme efter jer, og vi vil finde jer, sagde Biden tidligere torsdag.

USA’s forsvarsministerium, Pentagon, oplyser torsdag aften, at der ikke er nogen tvivl om, at det er IS-lederen, som er død. Det har man bekræftet via fingeraftryk og analyser af dna.