USA: Rusland vil lave falsk krigsvideo for at invadere Ukraine

Rusland planlægger at filme et falsk angreb fra Ukraine mod Rusland. Formålet er, at det skal fungere som retfærdiggørelse for en senere russisk invasion af Ukraine.

Det viser amerikanske efterretninger ifølge John Kirby, talsmand for Pentagon, USA’s forsvarsministerium.

- Vi har information om, at russerne sandsynligvis vil fabrikere et påskud for en invasion, siger han.