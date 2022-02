Forsker: IS klarer sig fint som terrorbevægelse efter leders død

Sådan som Islamisk Stat opererer i dag, vil det næppe få stor betydning, at organisationens leder, Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi, er død. Det vurderer David Vestenskov, som er chefkonsulent ved Forsvarsakademiet. IS-lederen sprængte sig selv i luften under en amerikansk antiterroraktion i det nordvestlige Syrien. Det meddelte USA’s præsident, Joe Biden, torsdag.

Al-Qurashi har ikke været en særlig fremtrædende figur, og da IS er langt mere decentral end tidligere, er der i højere grad tale om en ”kommunikativ” sejr for USA, forklarer Vestenskov om den øverste leders død. - På den lange bane har det nok ikke den store betydning. Det skyldes blandt andet, at IS er overgået til det, som jeg vil betegne som en klassisk terrorbevægelse, siger han. - Her handler det ikke om at have et territorie, men om terroraktioner, som har til hensigt at skabe frygt og tilslutning.

Vestenskov forklarer, at IS er en ”lukket undergrundsbevægelse” i dag.

- Derfor er man vant til at operere under radaren, siger han. - Så man har nok forberedt sig på det her - også med tanke på, at når man er leder af IS og en af de mest eftersøgte mænd i verden, er der en naturlig arbejdsrisiko. Da IS var på sit højeste, sad gruppen på et område på 88.000 kvadratkilometer med omkring ti millioner indbyggere. Men siden har både syriske styrker og USA erklæret sejr over IS. Der findes dog fortsat i Syrien lommer af folk, der sympatiserer med den nu decentrale organisation. Hvis IS har ambitioner om igen at tage landområder i for eksempel Irak kan lederens død muligvis være et tilbageslag, mener Vestenskov.

Al-Qurashi havde som tidligere officer i Saddam Husseins hær nogle militære kompetencer, forklarer konsulenten, der dog ser det som ret uproblematisk at erstatte ham. - En bevægelse skal selvfølgelig have én i toppen af pyramiden, så folk, der tilslutter sig, har en at identificere sig med. Så på et tidspunkt vil der komme en udmelding om en ny leder, siger han. Men hvem der skal tage al-Qurashis plads, har Vestenskov ikke noget bud på, da laget under den øverste IS-leder i vidt omfang holdes hemmeligt. Al-Qurashi har været leder af den militante islamistiske bevægelse IS siden 2019. Her tog han over efter Abu Bakr al-Baghdadi, som var blevet dræbt under en amerikansk militæraktion i Syrien.

/ritzau/