I den russiske befolknings dagligdag fylder krigen i Ukraine langt mindre end herhjemme, da de skærmes fra internationale medier og nyheder.

Men skulle russere med viden om krigen have et ønske om at komme langt væk fra storbyerne, lokker den russiske regering med en klækkelig belønning for at flytte mod nord til de fjerneste dele af verdens største land.