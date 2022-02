Johnson advarer Putin mod tragisk fejlvurdering i Ukraine

Storbritanniens premierminister, Boris Johnson, har onsdag i et telefonopkald advaret Ruslands præsident, Vladimir Putin, mod at invadere Ukraine.

- Premierministeren udtrykte sin dybe bekymring over Ruslands nuværende fjendtlige aktivitet ved den ukrainske grænse.

- Han understregede, at der er behov for at finde en vej frem, som respekterer både Ukraines territoriale integritet og ret til selvforsvar. Premierminister slog fast, at russisk indtrængen på ukrainsk territorium vil være en tragisk fejlvurdering, hedder det i erklæringen.

Telefonsamtalen mellem de to ledere skulle have fundet sted tidligere på ugen.

Men den blev rykket, fordi Boris Johnson pludselig fik travlt i hjemlandet.