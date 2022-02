CNN's topchef går af for at tie om forhold med kollega

- Jeg skulle have oplyst om forholdet, da det begyndte, men det gjorde jeg ikke. Det var en fejl. Derfor træder jeg i dag tilbage.

- Jeg ville ønske, at min tid her var endt anderledes.

- Men det var en fantastisk tid. Og jeg elskede hvert et minut, skriver han i en besked til de ansatte.

Zuckers forhold er med CNN’s marketingsdirektør, Allison Gollust. Hun bevarer sin stilling hos CNN.

Hun fortryder - ligesom Jeff Zucker - at de ikke informerede rettidigt om deres forhold.

- Jeff og jeg har været tætte venner og professionelle partnere i over 20 år. For nylig forandrede vores forhold sig under covid-19.