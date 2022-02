Da tre gerningsmænd forleden skød og dræbte den 55-årige Roberto Toledo på en parkeringsplads i staten Michoacán i det vestlige Mexico, blev han den fjerde myrdede journalist på bare 22 dage. Selv om det ikke er nogen nyhed, at livet er farligt for journalister i landet, har de usædvanligt mange drab i den seneste måned sendt chokbølger gennem landet.

Journalister og pårørende har anklaget landets præsident, Andrés Manuel López Obrador, for ikke at have foretaget tilstrækkelige handlinger til at beskytte dem og deres kolleger.

Sidste år indtog Mexico med ni mord en kedelig førsteplads, hvad angår drab på journalister.

Siden 2000 er Mexico kun blevet overgået af Syrien og Irak, når det kommer til journalister, der mister livet i forbindelse