Udvist ambassadør får Frankrig til at genoverveje Mali-indsats

- Det er klart, at situationen ikke kan fortsætte sådan her, siger talsmand Gabriel Attal til Franceinfo radio.

Det siger en talsmand for regeringen. Udtalelsen kommer, dagen efter at Malis junta har beordret den franske ambassadør i landet til at forlade Mali.

Spændingerne er særligt opstået, efter at Mali bad de danske soldater om at forlade landet. Ifølge Mali var danskerne i landet uden at have sikret sig godkendelse og have overholdt de fastlagte procedurer.

Det har Danmark afvist. Danmark er blevet bakket op af Frankrig, der står i spidsen for Operation Barkhane i Mali og resten af Sahel-regionen.

Danmark begyndte i sidste uge at tage de danske soldater hjem fra Mali.

Ligesom Frankrig har bakket Danmark op, var der mandag opbakning den anden vej.

Den danske udenrigsminister, Jeppe Kofod (S), skrev på Twitter, at Malis beslutning om at smide den franske ambassadør ud af Mali er ”uacceptabel”.