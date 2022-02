WHO advarer om bjerge af medicinsk affald skabt af pandemien

De store mængder medicinsk affald har presset de systemer, der skal håndtere affaldet.

Det ekstra affald viser, at der er behov for nye metoder til at tage sig af affaldet, lyder det fra WHO.

Lande har under pandemien glemt at have fokus på at skille sig af med medicinsk affald på rette vis, mener WHO.

Mere end 200.000 ton medicinsk affald - meget af det plastik - har ophobet sig på verdensplan under pandemien.

Otte milliarder vaccinedoser givet globalt har genereret mindst 144.000 ton brugte nåle, sprøjter og beholdere til disse.