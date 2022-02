Putin tager imod Orban til snak om Ukraine-konflikten

Vladimir Putin og Viktor Orbán mødes tirsdag i Moskva for at drøfte situationen i det østlige Ukraine.

Tirsdag bliver første gang, at Ruslands præsident, Vladimir Putin, mødes med en leder fra et Nato-land om konflikten mellem Rusland og Vesten over det østlige Ukraine. Det skriver det tyske nyhedsbureau dpa. Putin har inviteret den ungarske premierminister, Viktor Orbán, til en snak om sikkerhedssituationen i Europa.

Orbán ser ud til at være kommet ind i varmen hos den russiske præsident. I hvert fald lød det på russisk stats-tv, at Ungarn bliver betragtet som ”et af de få lande, der tillader sig at have sin egen holdning til situationen i Europa. Det har købt den russiske vaccine (mod covid-19, red.) og har allerede stukket millioner af sine borgere med den”. Hvad de to helt præcist skal drøfte på mødet i Moskva, står endnu ikke klart. Rusland har opmarcheret omkring 100.000 tropper ved grænsen til Ukraine. 5000 soldater er desuden blevet indsat i Hviderusland, vurderer USA.

Flere vestlige lande har meldt ud, at de agter at sende tropper til Nato-områdets østlige grænse. Rusland har gentagne gange afvist, at landet har til hensigt at invadere Ukraine. Også ukrainske ledere har forsøgt at mane til ro og sagt, at en invasion ikke står for døren. For godt en uge siden - den 23. januar - oplyste USA’s udenrigsministerium, at USA har beordret familiemedlemmer til ansatte ved den amerikanske ambassade i Ukraines hovedstad, Kijev, hjem. Ifølge Putin agerer han ud fra et løfte fra 1990 fra Nato om, at sikkerhedsalliancen ikke vil udvide mod øst. Det er en aftale, som flere forskere og selv den tidligere sovjetiske leder Mikhail Gorbatjov har sået tvivl om.

Ifølge den amerikanske tænketank Brookings var løftet, at Nato ikke ville sende tropper til området, der indtil kort forinden var kendt som Østtyskland.

Men løftet om at Nato ikke ville udvide mod øst, blev aldrig nedfældet på skrift i det diplomatiske efterspil, da Sovjetunionen faldt og Tyskland blev genforenet. - Hvad angår Nato’s udvidelse, blev det overhovedet ikke diskuteret i de år, sagde Gorbatjov i 2014 i et interview med det russiske medie Russia Beyond.

