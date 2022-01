FN: Over 1000 kan være dræbt i krigsforbrydelser i Myanmar

Efterforskerne har til opgave at indsamle beviser for de mest alvorlige forbrydelser internationalt.

Drab på mere end tusind menneskers i Myanmar siden militærkuppet for et år siden kan være krigsforbrydelser eller forbrydelser mod menneskeheden.

- På tragisk vis tyder de rapporter, vi har modtaget i det seneste år, på, at et godt stykke over tusind personer er blevet dræbt under omstændigheder, der kan udgøre forbrydelser mod menneskeheden eller krigsforbrydelser, siger Nicholas Koumijan, der er leder af gruppen af efterforskere (IIMM).

Han tilføjer, at de stadig arbejder på at placere et ansvar for de mange drab.

Myanmars militær tog magten ved et kup den 1. februar sidste år.

Militæret afsatte den folkevalgte civile leder, Aung San Suu Kyi, og hendes regering. Suu Kyi og flere andre medlemmer af regeringen har siden været i husarrest.