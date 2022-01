Nordkoreas diktator, Kim Jong-un, spiller igen med musklerne. Efter længere tids ro har han igen sat gang i prøveaffyringer af avancerede missiler, som kan medføre atomvåben.

Søndag testede regimet for første gang i fem år en mellemdistanceraket. Det var samtidig den syvende missiltest på én måned. En af dem skal have omfattet et såkaldt hypersonisk missil, som kan flyve op til fem gange lydens hastighed og manøvrere undervejs.