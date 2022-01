Biden opfordrer Taliban til at løslade amerikansk gidsel

Den amerikanske præsident, Joe Biden, har søndag opfordret Taliban, der sidder på magten i Afghanistan, til at frigive en amerikansk civilingeniør, som blev bortført for to år siden.

Den 59-årige Mark Frerichs menes at være det sidste amerikanske gidsel, som Taliban holder fanget.

Frerichs kommer fra Lombard i delstaten Illinois. Han er pensioneret fra den amerikanske flåde og havde arbejdet med udviklingsprojekter i Afghanistan i et årti, da han blev bortført.