19 personer omkommet i jordskred og oversvømmelser i Brasilien

Siden december har kraftige regnskyl udløst dødelige oversvømmelser i det nordøstlige Brasilien. Det har truet med at forsinke høsten i dele af landet og kortvarigt fremtvunget et stop for minedriften i delstaten Minas Gerais.

Søndag fløj guvernøren i São Paulo, João Dória, over de oversvømmede områder og fortalte, at han havde bevilget, hvad der svarer til omkring 18,6 millioner kroner i nødhjælp til de berørte byer.

De hårdest ramte kommuner omkring São Paulos storbyområde er Aruja, Francisco Morato, Embu das Artes og Franco da Rocha.