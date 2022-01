Norge varsler flere møder mellem regering og Taliban-styre

Norge har flere gange ageret vært og mægler i internationale konflikter, senest da det for nylig faciliterede møder mellem repræsentanter for Taliban-styret og vestlige parter som EU og USA.

- En del af konflikterne, hvor det kan blive aktuelt for Norge at spille en rolle, handler ikke om at skabe endegyldig fred, men at forhindre at konflikter eskalerer og bliver mere voldelige, siger han.

Henrik Thune erkender, at Vesten ikke altid får alt, hvad den peger på, men fastholder, at møderne kan være gavnlige.

FN vil fjerne pengestraf mod Afghanistan for at hjælpe civile

Udenrigsminister Anniken Huitfeldt fra Arbeiderpartiet sagde tidligere på ugen, at der på møderne er blevet stillet tydelige krav til Taliban.

Blandt andet har Norge forlangt, at skolerne i Afghanistan igen skal åbnes for piger over 12 år.

Det kræves også, at der skal gives adgang til humanitær bistand, og at folk i hele landet får adgang til mad, medicin, menneskerettigheder og et generelt mere inkluderende styresystem, sagde Huitfeldt.

- De siger, at de vil åbne skolerne for piger over 12 år. Så må tiden vise, om de lever op til det løfte, sagde ministeren til NTB.