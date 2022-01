Analyse: Mali fik sin vilje. Men de helt store vindere er terroristerne

Det er ikke svært at forestille sig, at de militære magthavere i Mali lige nu frydes over deres seneste træk i den eskalerende magtkamp med Vesten.

Juntaen fik det, som den ville.

Lykkedes med at presse Danmark til at trække sine soldater ud af Mali på baggrund af meget tvivlsomme beskyldninger om urent trav i papirarbejdet, hvilke hele det vestlige diplomati har betragtet som en søforklaring.