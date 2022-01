Nordkorea bekræfter flere test under Kims besøg på våbenfabrik

Meldingen kommer, samtidig med at landets leder, Kim Jong-un, har besøgt en ammunitionsfabrik.

Nordkorea har i denne uge testet et langtrækkende krydsermissil og et kortrækkende ballistisk missil.

Prøveaffyringerne har udløst international fordømmelse og nye sanktioner fra USA.

Tirsdag testede nordkoreanerne en opdatering af et langtrækkende krydsermissilsystem, mens et missil til et konventionelt sprænghoved blev testet torsdag, oplyser KCNA.

Kim Jong-un deltog ikke selv i testene, men under et besøg på en ammunitionsfabrik fredag roste han landets ”enorme fremskridt med at producere store våben”.

- Fabrikken indtager en meget vigtig rolle og pligt til at modernisere landets væbnede styrker og realisere den nationale strategi for forsvarsudvikling, sagde han.