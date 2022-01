Rusland vil opstille missiler i Europa og Asien

Rusland siger, at det er ved at forberede opsættelser af landbaserede missiler i Europa og Asiens stillehavsregion. Moskva tilkendegiver samtidig, at det finder en missilkrise uundgåelig uden nye aftaler om våbenkontrol.

Kremls talsmand, Dmitrij Peskov, siger torsdag, at forhandlinger om kort- og mellemdistancemissiler må inddrages i den overordnede arkitektur for sikkerhed - og ikke føres separat i forlængelse af INF-traktaten fra 1987.