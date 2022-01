Rusland ser mulighed for mere dialog ud fra USA's svar

Det er en måned siden, at Rusland fremsatte en række krav om sikkerhedsgarantier fra USA og Nato.

Men Rusland siger, at dets hovedkrav på sikkerhedsområdet ikke er imødekommet i Washington. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Kreml ser visse muligheder for fortsat dialog, efter at det har modtaget USA’s skriftlige svar på krav om sikkerhedsgarantier.

Rusland har krævet, at Nato trækker tropper og våben tilbage fra Østeuropa. Desuden skal blandt andet Ruslands nabolande Ukraine og Georgien, der er en tidligere sovjetrepublikker, udelukkes fra nogensinde at blive medlem af den vestlige forsvarsalliance.

Under et krisemøde i Genève fredag enedes den amerikanske udenrigsminister Antony Blinken og hans russiske modpart, Sergej Lavrov, om, at Washington skriftligt skulle imødekomme russernes spørgsmål og krav.

I en reaktion på svarerne, som Moskva fik overdraget onsdag, siger den russiske regerings talsmand, Dmitrij Peskov, torsdag, at svarene ikke har imødekommet Ruslands krav eller synspunkter. Og at der ikke er blevet udvist vilje til at tage russernes bekymringer i betragtning.