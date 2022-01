Mens Vestens politikere sang i blandet kor om truslen i Østeuropa, mens tv-kanalernes talende hoveder trådte vande, mens nogle eksperter advarede om en umiddelbart forestående krig, og andre indvendte, at Kreml bare bluffer, mens diplomaterne stoisk fortsatte deres konsultationer, holdt Vladimir Putin torsdag for 35. dag i træk tand for tunge, hvad angår Ukraine.