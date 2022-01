Erdogan om fornærmelser: Det må ikke gå ustraffet hen

I et interview med tv-kanalen NTV gav præsidenten onsdag et interview, hvor han redegjorde for sin holdning til Kabas’ angivelige fornærmelser.

Det fremgår ikke tydeligt ud fra AFP’s oplysninger, præcis hvad Sedef Kabas havde skrevet om Erdogan, men på hendes Twitter var der fredag et gammelt tjerkessisk ordsprog at finde på hendes profil.

Tyrkiets fagforening for journalister har kritiseret anholdelsen af Kabas og kaldt den et ”et alvorligt angreb på ytringsfriheden”.

Den køber Erdogan dog ikke.

- Det er vores pligt at værne om respekten for mit embede, sagde han.

- Det har intet med ytringsfrihed at gøre.

I samme ombæring benyttede han sig af muligheden for at afvise et forslag fra oppositionen om at afvikle den lov, der gør det ulovligt at fornærme præsidenten. I Tyrkiet kan man blive idømt op til fire års fængsel for sådan en handling.

Ifølge AFP har ngo’er gentagne gange kritiseret Tyrkiet for at underminere pressefriheden med anholdelser af journalister og nedlukninger af kritiske medier - især efter at Erdogan modstod et kupforsøg i 2016.