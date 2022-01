Lavrov: Ukraine-forhandling skal ikke forlænges af EU

Rusland vil ikke tillade, at Vesten nedtoner eller fejer russernes krav om sikkerhedsgarantier ind under gulvtæppet gennem endeløse diskussioner.

Det siger Ruslands udenrigsminister, Sergej Lavrov, onsdag.

Lavrov siger, at der en klar tendens til, at ”vores forslag nedtones”.

- Navnligt gælder det, at der gøres forsøg på at få disse spørgsmål bragt ind et regi, hvor EU eller OSCE inddrages. Det vil vi ikke tillade. De får ikke lov til at fortynde vores udspil, siger den russiske udenrigsminister.