Ukraine udelukker direkte forhandling med separatister

De såkaldte firevejs-forhandlinger i den franske hovedstad føres mellem Ukraine, Rusland, Frankrig og Tyskland. De har til formål at mindske spændingerne, efter at Rusland har sendt titusindvis af soldater til Ukraines grænse.

Repræsentanter for Ruslands og Ukraines regeringer mødes onsdag i Paris til det første møde, siden krisen i Ukraine begyndte at eskalere i november.

Den højtstående ukrainske regeringsrådgiver Andrej Yermak udelukkede forud for mødet direkte forhandlinger med de russiskstøttede separatister i den østlige del af landet på grund af krænkelser af en våbenhvile.

Rusland og Ukraine har længe beskyldt hinanden for at svigte en fredsaftale for Donbass, som er en region i det østlige Ukraine, som styres af prorussiske separatister.

Forhandlingerne føres af politiske rådgivere fra de fire lande.

Fra russisk side er chefforhandleren Dmitrij Kozak.