Officielt handlede det første møde på vestlig jord med Taliban om nødhjælp og menneskerettigheder.

Et forsøg fra Vesten – med Norge som drivkraft – på at bremse den humanitære katastrofe, som forværres dag for dag i Afghanistan.

Men den islamistiske militante gruppe jagtede mest af alt en anden ting, da den for første gang siden magtovertagelsen i Afghanistan deltog i forhandlinger på europæisk jord.