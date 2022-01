USA har godkendt gigantisk salg af militært udstyr til Egypten

USA’s udenrigsministerium har tirsdag godkendt to store salg af militære transportfly og radarsystemer til Egypten. Det sker, selv om en række politikere i Washington D.C. fortsat er bekymrede over menneskerettighedssituationen i Egypten. Det amerikanske salg af 12 Hercules-fly og andet udstyr har en værdi af 2,2 milliarder dollar. Det svarer til knap 14,5 milliarder kroner.

USA’s Agentur for Forsvarssikkerhedssamarbejde (DSCA) siger, at salget, der endnu ikke er blevet afsluttet, ”vil forbedre Egyptens evne til at imødegå nuværende og fremtidige trusler ved at lade landet yde luftstøtte til dets styrker og flytte forsyninger, udstyr og mennesker”. Som del af en anden aftale får Egypten også mulighed får at købe jordbaserede luftforsvars- og radarsystemer til en værdi af 355 millioner dollar. Det svarer til 2,3 milliarder kroner. Aftalerne er kommet i hus, selv om der i Washington stadig er bekymring omkring præsident Abdel Fattah al-Sisis hårde behandling af sine politiske modstandere i Egypten.

Rettighedsgrupper skønner, at der i øjeblikket er cirka 60.000 politiske fanger i Egypten. I september fik det USA’s udenrigsministerium til at standse 130 millioner dollar i militærbistand til Egypten. Det blev begrundet med, at menneskerettighedssituationen i landet ikke var blevet bedre. I november opfordrede udenrigsminister Antony Blinken også Egypten til at vedtage ”konkrete og vedvarende forbedringer” af menneskerettighederne i landet. Alligevel har Joe Bidens administration i finansåret 2022 budgeret med 1,4 milliarder dollar i bilateral bistand - det meste af det militærrelateret - til Egypten. Det er præcis det samme beløb som året før. Demokraterne Don Beyer og Tom Malinowski, der leder en gruppe i Kongressen, der kæmper for at forbedre menneskerettighederne i Egypten, er kritiske over for salget.

- Der er stadig titusindvis af politiske fanger i egyptiske fængsler, siger de en fælles udtalelse. - Regeringen i Egypten fortsætter med at torturere folk i stor stil, undertrykke modstand og endda med at forfølge amerikanske borgere og familier af politiske kritikere, der bor i USA. Det er bare tre uger siden, at amerikanske myndigheder anholdt en mand i New York og tiltalte ham for at spionere mod en række politiske modstandere af Egyptens præsident Sisi.

/ritzau/AFP