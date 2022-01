Hvad har fået Mali til pludselig at beordre danske militære styrker ud af landet omgående?

Og trækker Rusland i trådene bag kulissen?

Spørgsmålene og spekulationerne er mange, efter Danmark mandag aften modtog et opsigtsvækkende krav fra Malis militærjunta. Den forlanger, at de ca. 90 danske soldater, der for få dage siden blev udsendt til den europæiske specialstyrkeoperation Task Force Takuba, »omgående« skal forlade landet.