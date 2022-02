Evnen til at kommunikere klart bliver kun endnu vigtigere, når dit hjemland er på randen til krig mod sin militært overlegne nabo.

Som ambassadør er det en afgørende kvalitet, at du på den storpolitiske scene kan formidle din regerings ønsker og budskaber, så de på ingen måde kan fejltolkes af allierede, fjender og medier.

Alligevel var det et stykke uklar kommunikation, der søndag gjorde, at Ukraines ambassadør til Storbritannien, Vadym Prystaiko, trak over