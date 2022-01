En mand, der er tiltalt for at have bortført en fireårig pige fra en afsidesliggende campingplads i Australien, har mandag erklæret sig skyldig. Der er tale om en overraskende udvikling i sagen, der har fået opmærksomhed i hele verden. Pigen ved navn Cleo Smith forsvandt fra sin families telt i Western Australia i oktober. Hendes forsvinden førte til en omfattende eftersøgning, som mange frygtede ville få en tragisk afslutning.

18 dage senere blev den lille pige dog fundet alene låst inde i et hus i kystbyen Carnarvon. Byen ligger en kort køretur fra den campingplads, hun forsvandt fra. Ved fundet kunne politiet konstatere, at pigen var fysisk uskadt.

Kort tid efter fundet blev husets ejer - en 36-årig mand ved navn Terence Darrell Kelly - anholdt af politiet. Han erklærede sig mandag skyldig i at have bortført et barn over en videoforbindelse fra fængslet. Da tiltalen mod ham blev læst op, sagde han blot ”skyldig”.

Kelly er blandt andet også tiltalt for at overfalde en betjent. Den og andre tiltaler mod ham vil blive behandlet på et senere tidspunkt. Den 36-årige mand skal for retten igen i marts og vil forblive varetægtsfængslet indtil da. På dette retsmøde ventes der at blive fastsat en dato for domsafsigelsen, ligesom nye detaljer om bortførelsen af Cleo Smith også ventes at blive fremlagt. Ifølge politiet og anklagerne i sagen handlede Kelly alene. Han har ingen forbindelse til pigens familie. Det australske medie ABC News skriver mandag, at det i dagene efter anholdelsen af Terence Darrell Kelly kom frem, at han er mere eller mindre besat af Bratz-dukker. På sociale medier har Kelly ifølge mediet således delt billeder, hvor han poserer med dukkerne, samt information om sin ”familie”, selv om han hverken har en partner eller børn.

Bortførelsen af Cleo Smith skabte overskrifter i hele verden. Det vakte stor lettelse i Australien, da hun blev fundet i begyndelsen af november.

