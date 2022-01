Peru forsøger at redde havfugle fra massivt olieudslip

Peru kæmper for at redde snesevis af havfugle, efter at 6000 tønder råolie er flydt ud i havet fra et raffinaderi nær hovedstaden Lima som følge af et vulkanudbrud i Tonga.

Flere end 40 fugle, herunder den beskyttede Humboldt-pingvin, er bragt til den zoologiske have Parque de Las Leyendas efter at være blevet reddet fra forurenede strande og naturreservater.