Mand overlevede 11 timer i luften skjult i næsehjul på fly

Politiet i Amsterdams Schiphol-lufthavn har søndag fundet en mand skjult i understellet på et fragtfly, der var ankommet fra Afrika.

- Manden blev fundet i live i næsehjulskassen. Omstændighederne taget i betragtning har manden det godt, og han er bragt til et hospital.

- Det er helt bestemt meget usædvanligt, at nogen er i stand til at overleve kulden i sådan en højde, siger en talskvinde for politiet om den 11 timer lange flyvetur ifølge nyhedsbureauet Reuters.