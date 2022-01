Chefen for den tyske flåde er trådt tilbage, efter at han har vakt vrede med en udtalelse om, at den russiske præsident, Vladimir Putin, fortjener ”respekt”, og at Krim-halvøen aldrig vil blive en del af Ukraine igen.

Det meddeler det tyske forsvarsministerium lørdag ifølge nyhedsbureauet dpa.

Den nu forhenværende flådechef, admiral Kay-Achim Schönbach, kom med den omstridte udtalelse under et besøg i Indien fredag, hvor en tænketank havde inviteret ham til debat.