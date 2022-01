Buddhistisk munk, aktivist og mindfulness-mester er død

Thich Nhat Hanh sov stille ind i et tempel i byen Hue, der er Vietnams buddhistiske højborg. Han døde, netop som klokken slog midnat.

- Vi vil gerne opfordre vores globale spirituelle familie til at være stille et øjeblik, at vende tilbage til et mindful åndedræt, mens vi sammen holder Thay (vietnamesisk for lærer, red.) i vores hjerter, lyder det på Twitter.

Mindfulness er en særlig form for åndelig terapi, der tager udgangspunkt i buddhismen og yoga. Det har til formål at rette folks opmærksomhed mod nuet, hvilket blandt andet kan ske gennem meditation.