Brasilianske storbyer med høj smitte dropper karnevalsparader

I en fælles erklæring om udskydelserne henviser de to storbyer til pandemien og ”behovet for at redde liv”.

- Beslutningen blev truffet med respekt for den nuværende situation i Brasilien og behovet for på dette tidspunkt at redde liv og gå sammen for at øge vaccinationsraten i hele landet, lyder det i erklæringen.

Tidligere denne måned aflyste myndighederne i Rio de Janeiro for andet år i træk karnevalsparaden gennem byens gader.

Den del, der nu er udskudt, er paraden ledet af byens sambaskoler, der foregår på byens stadion Sambadrome. Stadionet har plads til 70.000 mennesker.