Lavrov kalder forhandlinger med Blinken åbne og nyttige

Den russiske udenrigsminister, Sergej Lavrov, siger fredag, at hans amerikanske modpart, Antony Blinken, har forsikret, at USA vil hjælpe med at få ført Minsk-aftalen om Ukraine ud i livet.

Efter forhandlinger i Genève fredag udtrykker Lavrov håb om, at ”højspændte følelser vil tage af”, og han kalder dagens forhandlinger for ”åbne og nyttige”.