25/01/2022 KL. 11:30

For abonnenter I en park i Kiev træner civile til modstandskamp mod Putins styrker. Men selv obersten omtaler dem som en pjaltehær Præsident Putins sabelraslen og frygten for en ny storkrig i Europa har fået Ukraine til at kopiere noget, som i årtier har været en del af dansk forsvar. Kamptræning af civile skal være rygraden i forsvaret. Men selv tilsynsførende oberst er sikker på, at Ukraine vil blive løbet over ende.

Kiev, Ukraine. En gruppe af Ukraines Territoriale Forsvarsstyrker træner i en park uden for det centrale Kiev. Det er civile, som ønsker at forsvare Ukraine i tilfælde af en russisk invasion. Her 51-årige Marta Yuzkiv der er mor til tre og uddannet læge.