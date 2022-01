Ambassadør: Konfliktvante ukrainere tager spændinger med ro

Han sammenligner tilgangen med en berømt plakat fra Storbritannien under Anden Verdenskrig med ordene ”Keep Calm and Carry On”.

Derfor er ukrainerne vant til konflikten ifølge den danske ambassadør. Og det er formentlig medvirkende til, at de tager situationen så roligt, mener han.

Ifølge Ole Egberg Mikkelsen er der dog en bekymring under overfladen for, hvad der kan ske. Det kommer til udtryk ved, at mange melder sig klar til at forsvare landet.

- Mange ukrainere er klar over, at hvis det skulle komme til en konflikt, så vil ukrainerne være alene på slagmarken. Det er jo ikke et Nato-land. Mange melder sig til det, der svarer til hjemmeværnet hernede.

- Vi kan se en meget kraftig stigning, hvor folk fra alle dele af samfundslivet melder sig under fanerne og får våbentræning. Generelt fornemmer jeg en meget stærk vilje til at forsvare Ukraine, hvis det skulle blive til en konflikt, siger han.